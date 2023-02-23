بالصور: ماريتا عاصي الحلاني تعلن عن خطوبتها من باريس

البوابة-أعلنت المغنية الشابة ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني خطبتها من كميل أبي خليل المنتج الفني ومدير الإنتاج بمنصة أنغامي، في العاصمة الفرنسية باريس، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت ماريتا الحلاني صورة تجمعها بخطيبها وهو يطلب يدها عبر حسابها على موقع (انستغرام)، وعلقت على الصورة قائلة:( قلت نعم لحب حياتي)، وشاركتها مع حساب كميل أبي خليل، فيما تفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا مع الصورة وباركوا لها على الخطوبة.

يذكر أن كميل أبي خليل بدأ مشواره الفني بالعمل في شركة (روتانا) في بيروت، ويعمل في مجال البيزنس المتعلق بالموسيقى، وفقا لتصريحات له من قبل، مشيرا إلى أنه كان يدير حسابات العديد من النجوم وينظم أعمالهم.