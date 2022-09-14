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بالصور: هكذا احتفلت حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها

سهير العابد

سهير العابد

منشور 14 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:44
حنان مطاوع
حنان مطاوع

احتفلت النجمة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها أماليا. ونشرت حنان صور تجمعها بوالدتها النجمة سهير المرشدي وزوجها من الاحتفال عبر حسابها على (انستغرام).

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وكتبت حنان، قائلة:( العمر بيتحسب بلحظات السعادة اللي بنعيشها ومن أعظمها يوم ما نورتي قلبي وحياتي ،ربنا يسعد كل الناس ويرزق كل مشتاق ويحفظلنا كل حبايبنا أمين ، أماليا ️3سنين).

وظهرت والدتها الفنانة سهير المرشدي في بعض الصور، مما نالت إعجاب متابعيها.

 

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم (قابل للكسر) من المهرجان الكاثوليكي للسينما.

فيلم (قابل للكسر) تأليف وإخراج أحمد رشوان، وتدور أحداثه حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، ويستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها.

كلمات دالة:حنان مطاوع

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