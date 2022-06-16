هكذا احتفلت حنان مطاوع بعيد ميلاد زوجها

هنأت النجمة حنان مطاوع زوجها بعيد ميلاده، حيث نشرت صورة عبر حسابها على (أنستغرام)، ظهرت فيها الفنانة برفقة زوجها امام تورتة عيد الميلاد، والتي ظهرت على شكل قبعة الخريجين السوداء، وكتب عليها (ماجيستير نقد ودارما)، و(دبلومة نقد ودراما)، حيث يعمل زوجها أمير اليماني مخرجا مسرحيا، لذلك اختارت حنان أن تكون أجواء الاحتفال لها علاقة بمهنته.

وشاركت حنان مطاوع في رمضان هذا العام بمسلسل (وجوه) الذي يمثل أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022،

وشاركها في بطولة العمل عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني، وعابد عناني ومحمود عبد المغني وجيهان خليل وآخرين.