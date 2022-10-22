بالصور و الفيديو: تامر حسني و بسمة يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما

احتفل النجم تامر حسني وزوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل بعيد ميلاد ابنهما آدم، الرابع، وسط الأسرة وعدد من الأصدقاء.

هذا و نشر تامر حسني صورا و فيديو عبر موقع تواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات )إنستغرام)، وعلق قائلًا :(عيد ميلاد آدم).

واختارت الأسرة الأبطال الخارقون فكرة للحفل، فظهر الطفل صورة وهو يرتدي ملابس شخصية (الرجل العنكبوت)، وكذلك الأب، أما الأم والشقيقتين فظهرن بملابس سوداء مطاطية.

من جهة أخرى، أعلنت و الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني على مسرح كتارا بدولة قطر، عن تأجيل الحفل المقرر إحيائه في ٢١ أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رغم اقتراب موعد إقامته، وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تمت قرصنة مواقع حجز التذاكر، وتابعت أنه سيتم تحديد موعد جديد لاحقًا مطالبة الجمهور باستعادة تذاكره ابتداءً من ٢٣ أكتوبر /تشرين الاول الجاري.