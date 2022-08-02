شاهد ابن تامر حسني "أدم".. نسخة مصغرة عنه!

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري تامر حسني برفقة أطفاله الثلاثة وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل من كواليس حفله في إسبانيا، لكن كان ابنه "آدم" حديث الجميع باعتبارها المرة الأولى التي يكشف فيها عن شكل طفله.

انتشار صورة لابن تامر حسني "أدم"

في الصورة، نشاهد تامر حسني يسير على السجادة الحمراء ممسكًا بيد زوجته من ناحية، وبيد نجله "آدم" من الجهة الأخرى، يبنما ابنتيه "تالية" وأمايا" تسيران على الأطراف.

ويبدو واضحًا أن آدم نسخة مصغرة عن والده من حيث الشكل والإطلالة، إذ ارتدى تيشيرت بيج فضفاض وبنطال أبيض، وظهر بشعر كيرلي.

وكان تامر حسني قد نشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة برفقة ابنتيه، عبر من خلالها عن حبه لهما لدعمهما إياه قبل صعوده على خشبة المسرح لإحياء حفل نادي الميريا في إسبانيا.

وعلّق تامر على الصورة قائلاً: "قبل صعودي المسرح للحفل الأسطوري لنادي الميريا بإسبانيا اللي هحكيلكوا كل تفاصيله في البوست القادم، مش عارف أنسى لحظة لما شافوني خايف عشان أول مرة أواجه جمهور إسباني بالكامل". وأضاف: "ومكنتش عارف إزاي هيستقبلوني فكان باين عليا التوتر ففضلوا جنبي طول الوقت، بيدعولي وبيقولولي متخافش يا بابا، لحد ما نزلت كواليس أرض الملعب متفائل بدعواتهم وطبعاً المفاجأة استقبال الجمهور الإسباني ليا وليها بوست خاص، وطبعاً أستاذ آدم معانا بس كان نايم كالعادة عشان الوقت كان متأخر، ربنا يخليكوا ليا يافرحة عمري".

ويذكر أن تامر وبسمة بوسيل رحبا بمولودهما "آدم" في 22 أكتوبر، حيث أنجباه في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.