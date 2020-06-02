بالصور: ياسمين صبري تخطف الأنظار من جديد بالـ"مايوه" والجمهور: "أبو هشيمة فين؟"

أطلت الفنانة ياسمين صبري مجددًا على متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركتهم مجموعة من الصور لها خلال قضائها للإجازة برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أحد الأماكن خارج مصر.

واستطاعت النجمة ياسمين صبري أن تخطف الأنظار إليها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن ظهرت في إحدى الصور وهي داخل بركة السباحة وترتدي المايوه، ولكن تساءل البعض عن أسباب عدم تواجد زوجها أبو هشيمة معها في الصور وقالوا: "هو أبو هشيمة فين؟".

على الصعيد الفني، شاركت ياسمين صبري في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ويعد هذا العمل البطولة المطلقة الثانية لها، بمشاركة عدد من النجوم مثل آيتن عامر وهبة مجدي ونهال عنبرو عمر الشناوي وغيرهم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: