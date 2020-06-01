حليمة بولند تحت التحقيق والسبب هدية!

تعرضت الإعلامية الكويتية "حليمة بولند" لحملة هجوم شرسة وصلت للمطالبة بالتحقيق من قبل نائب كويتي على آثر وصول هدايا لـ حليمة عبارة عن كمامات وواقي للوجه.

الهجوم جاء من بدء أن الكوادر الصحية تلاقي نقص كبير في تأمين المستلزمات الطبية مما أثار استغراب الأغلب من أين تم تحصيل هذه الكميات الكبيرة لـ حليمة.

حليمة بولند بدورها عبرت عن استيائها من الانتقادات والهجوم غير المبرر على حسب وصفها، وأكدت أن تصويرها للهدية جاء من باب تسليط الضوء على دور شباب الكويت وضرب المثل بنخوتهم. بولند أضافت أنها ستقدم ما وصلها كـ هدية للمحتاجين ومن يرغب بها ما عليه سوى التواصل مع مكتبها.

يذكر أن حليمة كانت قد آثارت الجدل مؤخراً بعد أن أعلنت أنه في آخر رحلة لها لـ الهند قاموا بوضع بول البقر على شعرها كجزء من علاج مما أثار الجدل وقتها وكان سبب في تصدرها التريند.

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