حفيد عمر الشريف يثير الجدل بنشره صورة فاضحة!

عاد عمر الشريف جونيور حفيد النجم المصري الشهير عمر الشريف، لإثارة الجدل مجددًا بعد تعرية مؤخرته في ظهور جديد له بولاية كاليفورنيا.

وظهر حفيد عمر الشريف الذي اعترف قبل سنوات بمثليته الجنسية في الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مرتديًا تي شيرت وبنطلون وقام بتعرية مؤخرته وهنأ الجمهور بمناسبة عيد الفطر.

وعلق عمر الشريف جونيور قائلًا: "دعهم يأكلون الكيك.. ماري أنطوانيت .. عيد مبارك"، الأمر الذي أشعل الغضب بين المتابعين بعدما لاقت صورة حفيد عمر الشريف ردود فعل واسعة أغلبها مهاجمة له.

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ومما جاء في التعليقات قول ريهام ماهر: "الله يرحمها فاتن حمامة الحمد إن هي ماتت"، وأضاف مورو كردي قائلًا: "أمثالك ما يشبهوا المصريين تخسي تكون مصري".

وتواصلت التعليقات فقالت سوسو حمصي: "وانت يا حفيدة احترم بس ذكرى وفاة ومرتو لحتا ما تبلي الكون يكرهووو عليك ترابية لانك بتعرف كليوم بالمية انو اخلاقك مرفوضة بالمجتمعات الإسلامية والمسيحية واليهودية انت الغلط ولا شي معروف فانت شوهت سمعة جدك يلي عاساس انت بتحبووووو بس ياعيب الشوم".

يذكر أن حفيد النجم عمر الشريف اعترف منذ سنوات انه مثلي الجنس وعرف باتباع الأفكار والأساليب الشاذة وهو ما تسبب في تعرضه للعديد من الانتقادات والهجوم من قبل العديد من المتابعين والجماهير.

وكان آخر ظهور لحفيد الفنان الكبير عمر الشريف بصحبة الفنانة يسرا والتي شاركت جمهورها بصورة تجمعها به على السجادة الحمراء من حفل توزيع جوائز الأوسكار، فبراير الماضي.