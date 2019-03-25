بالفيديو: انسحاب الفاشينيستا فينيسيا من برنامج على الهواء بسبب سؤال مفاجئ..إليكم ما حدث!

الفاشينيستا فينيسيا

حلت الفاشينيستا فينيسيا ضيفة على برنامج "كلام نواعم" في الحلقة التي تم إذاعتها منذ يومين على شاشة "MBC"، وخلال الحوار مع مذيعات البرنامج، نفذ صبر فينيسيا ولم تحتمل أن تكمل التصوير وقررت الانسحاب بسبب السؤال عن مقطع الفيديو الشهير الذي قامت فيه بتصوير ابنها وهي تخبره بموت جدته.

وبعد الطريقة التي اعتبرتها فينيسيا هجومية وتحمل في طياتها انتقادات لاذعة من قبل مذيعات برنامج "كلام نواعم" على خلفية الفيديو التي قامت بتصويره وقت وفاة والدتها، انسحبت من البرنامج وأكدت أن هذا السؤال لم يكن ضمن الإعداد للحلقة.

وقبل ان تخرج من الاستديو، قالت فينيسيا لمذيعة “كلام نواعم” التي سألتها السؤال “انت غير عني انت بيضة انا سودة انت قصيرة انا طويلة انت حلوة انا بشعة انت عندك مشاعر انا كمان عندي مشاعر والله خلق الناس اجناس والوان انت غير عني”.

ولم تكتفي فينيسيا أم ريان بهذا التصرف الغريب، بل نشرت لاحقاً مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، هاجمت من خلاله مذيعات برنامج "كلام نواعم"، خاصة المذيعة سالي عبد السلام حيث وصفتها بأنها "رداحة وينقصها بدلة رقص"، وهو ما عرضها للهجوم من جديد من جانب الجمهور الذي اعتبر ردة فعلها مبالغاً فيها بشكل كبير.