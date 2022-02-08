بالفيديو: أحمد سعد و زوجته يكشفان عن جنس مولودهما المنتظر

شارك المطرب أحمد سعد متابعيه وجمهوره بلحظة معرفته بنوعيه مولوده المنتظر، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع (إنستجرام) مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يقف بجوار زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، داخل منطاد ويمسك في يده بالون باللون الأسود ليفجرها ويخرج منها اللون الوردي الذي يدل على ان المولود طفلة، وكتب سعد على الفيديو (الحمد لله الذي رزقني ما أحب.. بنت الحمد لله).

واحتفل أحمد سعد مؤخرًا بتحقيق أغنية (سايرينا يا دنيا)، من فيلم (من أجل زيكو) مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب)، وذلك منذ أيام.

كما ويتعاون المطرب أحمد سعد مع الشاعر هشام الجخ في أغنية جديدة تحمل اسم (أنا قادر) والتي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، والأغنية من ألحان أحمد سعد ومن كلمات هشام الجخ وهو أول تعاون يجمع الثنائي.