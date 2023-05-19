بالفيديو: أنغام تطرح أحدث أغنياتها (سيبك أنت)

البوابة-طرحت المطربة أنغام، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم (سيبك انت) عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع (يوتيوب). الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع مادي، ميكس وماستر أمير محروس، و إخراج عادل جمال.

و تقول كلمات الاغنية: (أنا قلت أقولك أخباري .. مع انك اصلا ما سألتش .. أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة، مسجونة في عالم أفكاري .. مش عايشة لكن برضه ما موتتش...).

هذا و تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي جديد فى دولة الإمارات يوم 20 مايو/أيار من الشهر الحالي ، وذلك فى اطار سلسلة الحفلات التى تقوم بتقديمها خلال موسم الصيف.

سيبك إنت