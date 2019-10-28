بالفيديو: إبداع موسيقي لا ينتهي مع فرقة "تكات".. شبّان يقدمون الأغاني الشّعبية بشكل مختلف ومميّز!

أسامة، علاء، صفاء، خطّار ونور، خمسة شبان من إحدى المدن السورية تميّزوا ببساطتهم وموهبتهم الفنية الفذة، واستطاعوا أن يجذبوا أكثر من 120 مليون شخص لمتابعة أعمالهم عبر قناتهم على موقع يوتيوب واشتهروا باسم فرقة "تكات".

وبدأت قصة فرقة "تكات" مع مجموعة من الشباب الجامعيين والخريجين والموهوبين موسيقيًا، والذين قرروا الخروج عن المألوف والتفكير خارج الصندوق، حيث أنهم أعادوا توزيع وغناء عدد من الأغاني الشعبية المشهورة، ولكن على طريقتهم الهادئة وخامة أصواتهم الريفية النقية والتي دفعت في النهاية أحد الأشخاص لدعمهم والوقوف بجانبهم لإيصال موهبتهم إلى الجمهور العربي، وهذا الشخص هو الموزع الموسيقي هاني طيفور.

ومن أبرز أعمال فرقة "تكات" التي قدموها خلال العامين الماضيين، الأغنية الشعبية المعروفة "يما الحب يما" بتوزيع جديد، وأغنية، وأغنية "يلي خدتو محبوبي"، وأغنية "يابوردين – عالمايا"، وأغنية "دلعونا"، ومن آخر أعمالهم أغنية "يما ويا يابي..جولاقية..جنني" والتي حصدت خلال أسبوع أكثر من مليون ونصف مشاهدة.

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