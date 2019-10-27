ذا فويس: خبر سيء للمشتركين بداية الحلقة.. فريق حماقي خطف الأنظار!

عرضت مساء أمس الحلقة الأولى من مرحلة المواجهة للبرنامج العالمي بنسخته العربية "أحلى صوت" الموسم الخامس.

افتتحت الحلقة بمفاجأة غير سارة للمشتركين بعد إعلان وجود مرحلة قبل الصعود للمسرح وهي "مرحلة الغناء من دون موسيقى".

المرحلة الجديدة أضيفت بسبب أعداد المشتركين الكبيرة في كل فريق بعدما حطم محمد حماقي قواعد البرنامج في مرحلة الصوت وبس ورفع عدد الأصوات في كل فريق من 12 إلى 15.

مرحلة الغناء من دون موسيقى تلخصت بخروج 3 مواهب من كل فريق قبل مرحلة المواجهة، ليعود عدد الفرق إلى 12.

بداية مرحلة المواجهة كانت مع فريق الديفا المغربية سميرة سعيد وأثمرت عن اختيار توفيق للمرحلة القادمة بعد مواجهة ثلاثية مع "ربيع وطارق"، أما المواجهة الثانية كانت نسائية بامتياز بين "رباب وسندي" واختارت سعيد المشتركة سندي للمرحلة القادمة، وتوسلت الحكام لاستخدام خاصية الخطف حتى لا تضيع موهبة رباب، وهنا استجابت أحلام وضمت رباب لفريقها.

وانتقلت المواجهة إلى فريق احلام في منافسة ثلاثية بين "جي أبو، ياسمين، وعايدة" لتختار الفنانة الإمارتية عايدة وسط تردد الحكام من أجل خطف أحد المواهب.نفسالموقف واجهه السوبر ستار "راغب علامة" بعد مواجهة ثنائية بين "يوسف وعثمان" ليختار يوسف ويغادر عثمان الحلبة.

ختام الحلقة كان الأقوى بعد مواجهات فريق الفنان المصري "محمد حماقي"، المنافسة الأولى كانت نسائية بين "أمال، أسماء، وحفيظة" لتثمر عن اختيار حفيظة من قبل مدربها حماقي، وقبل مغادرة الموهبتان، قرر راغب استخدام خاصية الخطف واختار أسماء لإيمانه بموهبتها وأنه مع التدريب سيتمكن من إخراج شيء جديد منها.

أما المواجهة الأخيرة للحلقة من فريق حماقي ضمت صوتين من أفضل الأصوات بعد تنافس الحكام عليهم في مرحلة الصوت وبس "فهد وأمل" ليختار حماقي فهد للمرحلة القادمة وتفاجأ سميرة سعيد الجميع بخطف أمل بعد رجاء أحلام للحكام من أجل خطف الموهبة.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: