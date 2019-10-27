فتاة من الصين مشهورة باسم "عائشة الصينية" تُدهش الجمهور بجمال صوتها في أغنية عربية (فيديو)

استطاعت الفتاة الصينية المشهورة على مواقع التواصل باسم "عائشة الصينية" أن تجذب الأنظار لها بقوة، وبات الآن يتابعها أكثر من 180 ألف شخص عدد كبير منهم عرب، وذلك يعود إلى أنها تتحدث وتغني أغاني عربية معروفة، إلى جانب أنها تمتلك صوتًا رائعًا يذيب القلوب ويحرّك المشاعر فور سماعه.

ومن بين الفيديوهات التي نالت تفاعلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، فيديو غناء عائشة الصينية للأغنية الشهيرة "عيشة" للفنان الجزائري الشاب خالد والتي تم إصدارها عام 1996، حيث أن موهبتها الفذّة في الغناء وإحساسها المدهش جعلها محط اهتمام عدد كبير من روّاد مواقع التواصل العرب وأشاد الجميع بجمال صوتها واتقانها للغناء بالعربية على الرغم أنها من الصين.

ولم يقتصر نشاط عائشة الصينية على تقديم أغانٍ باللغة العربية فقط، حيث قامت بأداء "عيشة" بلغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية ولغتها الأم الصينية.

وتقدم عائشة الصينية محتوى مختلف بالإضافة إلى موهبتها بالغناء، حيث استغلت إلمامها واتقانها الحديث باللغة العربية لتكون فرصة لها لإجراء تبادل ثقافي بين الصين والعرب، وتنشر في بعض الأحيان فيديوهات عن زيارتها لبعض البلدان العربية وعن الانطباع الذي يبقى في داخلها عقب مغادرتها للمكان.

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