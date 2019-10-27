ديما بياعة: "أغلقت المواضيع القديمة.. وأرغب بالإنجاب"!

أكدت النجمة السورية "ديما بياعة" في لقاء جديد لصالح إحدى المواقع الإخبارية أنها ترغب بأن تعيش تجربة الأمومة للمرة الثالثة مع زوجها أحمد وأنهما يعملان على ذلك.

وعن صورها التي تنتشر مع زوجها ويعتبرها البعض جريئة، قالت بياعة أن العالم دائما يتكلمون لو مهما ما فعلت، مضيفة: "زوجي مش صاحبي" ومش عيب، وتعلموا الحب بدل الإنتقادات، مؤكدة لو أن مشهد قبلة ظهر في فيلم أو مسلسل بين طرفين لا يربطهما علاقة زوجية سوف تنبهرالعالم به.

"أسامح لكن لا أنسى" هكذا أجابت الممثلة السورية حول علاقاتها وخلافاتها القديمة وأكدت أنها لا تتحدث بالمواضيع القديمة ، وربما السبب في هذا التغير بشخصيتها هو الوصول لسن الـ 40 إذ يصبح الشخص أكثر نضوجاً ويتجاوز المواضيع.

أما فيما يتعلق بأولادها "ورد وفهد" أكدت أن ورد يحب الأمور العلمية والدراسة أما فهد يحب الرسم والأمور الفنية وحول مشاركتهما في برنامج المواهب "The Voice Kids" أكدت أن ورد يمتلك صوت جميل لكن لا تعرف بعد إذا كان سيشارك أو لأ.

حول أعمالها القادمة، قالت الفنانة السورية أنها في صدد دراسة عملين لكن لم يتم توقيع العقد بعد.

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