بالفيديو: الظهور الأول لأحفاد الفنان محمود ياسين مع منى الشاذلي

في حلقة خاصة من برنامج "معكم" للإعلامية المصرية منى الشاذلي، حل المؤلف والممثل عمرو محمود ياسين وعائلته ضيوفًا على أحدث حلقات البرنامج التي تم عرضها يوم الخميس، حيث ظهر للمرة الأولى رسميًا أحفاد الفنان القدير محمود ياسين "محمود وعليا".

وظهرت أيضًا إلى جانب عمرو محمود ياسين في أول لقاء تلفزيوني مع بعضهما زوجته الإعلامية آيات أباظة، والتي كانت لها جزءً كبيرًا من الحديث خلال الحلقة، حيث أنه روى كواليس قصة الحب التي جمعتهما وكيف تم الزواج بينهما خلال دراستهما في المرحلة الجامعية.

وبمجرد أن تم عرض صور والد آيات أباظة خلال الحلقة، لم يستطع عمرو محمود ياسين أن يتمالك دموعه، ووصف تأثره برحيل حماه قائلًا: "حمايا من أعظم الناس..كان نفسي يكون موجود في الفترة دي من نجاحي"، وتابع: "أنا كنت بحبه جدًا".

على الصعيد الفني، حقق عمرو محمود ياسين نجاحًا في أولى أعماله كمؤلف، وهو مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حيث أن نجاح الجزء الأول دفعه إلى تقديم جزئين آخرين.

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