بالصور: إليسا تنزل للشارع مع المتظاهرين وتشارك في ثورة لبنان

انضمت الفنانة اللبنانية إليسا يوم أمس السبت إلى مظاهرات لبنان والتي بدأت منذ أكثر من أسبوع ولا زالت مستمرة، وذلك بهدف تحقيق المطالب الشعبية بإسقاط النظام الفاسد ومحاسبة كل شخص تسبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان.

وتواجدت إليسا يوم أمس بين المتظاهرين في ساحة الشهداء وسط بيروت، وظهرت وهي حاملةً العلم اللبناني، وخلال لقاء صحفي مع تلفزيون الجديد، صرحت قائلة: " أنا بلتقي في كثير افكار مع حزب القوات اللبنانية بس اليوم بدي حاسب الكل لان كل الموجودين في السلطة موجودين على الفساد وبس يتحاسبوا البريء نعتذر منه والباقي لازم يتحاسب".

والجدير ذكره، أن ملكة الإحساس كانت من بين أولى الفنانات اللبنانيات الداعمات للصوت الشعبي في شوارع لبنان، حيث أنها أكدت ذلك بشكل صريح من خلال حسابها على موقع تويتر، وطالبت النظام اللبناني بالاستجابة لمطالب المتظاهرين بالإضافة إلى تأكيدها على محاسبة كل من تسبب بالأذى لوطنها.

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