رسالة مؤثرة من شام إلى والدتها أصالة بعد حفلها الأخير في السعودية..(فيديو)

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن حبّها وامتنانها لوالدتها، مؤكدة من خلال كلماتها المليئة بالفخر أنها تستمد طاقتها ونشاطها من الإنسانة التي كانت سببًا في قدومها إلى الحياة.

ولاقت رسالة شام الذهبي المؤثرة والتي عبّرت فيها عن حبها لوالدتها تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث أنها كانت على وشك أن تصاب بحشرجة في الحلق خلال وصفها لمشاعرها التي تكنها لأمها، فقالت: "أنا بعشق أمي..هي كل حاجة في حياتي..ولما ببقى واقفة بتفرج عليها ببقى حاسة بالفخر..بحب يا صولا".

من ناحية أخرى، شاركت مؤخرًا الفنانة أصالة في فعاليات موسم الرياض في السعودية، ونشرت لها صورًا من حفلها أرفقتهم بتعليق قالت فيه: " كانت ليلة أمس باختصار مُذهلة، وشبيه الرّيح سيّدها، ومنّ عظيم حظّي أنّي كنت جزءا منّ هذه الليلة، ليلة عبدالرحمن بن مساعد، موسم الرياض".

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