فيديو: هكذا احتفلت لجين عمران بعيد ميلادها الـ42 بحضور عائلتها وأصدقائها

لحظات مميزة عاشتها الإعلامية السعودية لجين عمران، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ42 بحضور عائلتها إلى جانبها ومن ضمنهم شقيقتها أسيل عمران وعدد من الأصدقاء المقربين والزملاء مثل أصالة نصري.
وشاركت أسيل عمران شقيقة الإعلامية لجين عمران عدد من المقاطع عبر حسابها على سناب شات والتي نقلت من خلالها أجواء الاحتفال، إضافة إلى أنها أشارت بأن كل ما تم تحضيره سواء الديكور أو الحفل أو مائدة الطعام والحلويات كان من تخطيطها وإعدادها، حيث أحبت أن تفاجئ شقيقتها في مناسبة يوم ميلادها.
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من جهة أخرى، بعد غياب عن الظهور الإعلامي عبر شاشات التلفاز، أعلنت لجين عمران عودتها إلى تقديم البرامج بعد توقيع عقدها مؤخرًا مع قناة SBC السعودية، وستقدم برنامجًا مختص بالشؤون الأسرية وينقل واقع الأسرة السعودية، وذلك مع بداية الدورة البرامجية الجديدة للقناة.
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