بالفيديو: تولين البكري ترد على اتهامها بالمثلية الجنسية

ردت الممثلة السورية تولين البكري على الاتهامات التي تلاحقها بأنها مثلية الجنس.وخلال حلولها ضيفة على برنامج (انسان)، عبر قناة (يلا تريند) على موقع (يوتيوب)، سخرت تولين من هذه الاتهامات، مؤكدةً انها ليست مثلية الجنس وليست متعددة العلاقات مع الرجال.

وقالت تولين :(سمعت هذا الكلام عنّي وعن كثير من الزملاء في الوسط الفني)، وأضافت: (أنا تزوّجت ثلاث مرّات، لو كنت سحاقيّة هل كنت لأحب الرجال 3 مرات؟ طبعاً لا، لست متعددة العلاقات الجنسيّة مع الرجال ولست سحاقيّة. أنا لست بعلاقة مع أي رجل او أنثى طبعاً منذ سنوات طويلة).

وإزاء استغراب كلام البكري من المذيع وإصراره على الحديث في الشق الجنسي، أجابته: (تفضل على غرفة نومي).

تولين البكري كشفت عن تفكيرها بالانتحار مسبقا، وأنها حاولت الانتحار مرتين، بعد شعورها بالاستسلام. وأضافت أنها لا تريد الخوض في تفاصيل هذه الفترة حتى لا تؤثر في الآخرين، ولكنها قررت الاستمرار في حياتها والتماسك مجدداً، وتشعر بالندم على ذلك.

وقالت تولين البكري إنها وصلت حالياً إلى مرحلة التصوف بعدما مرت بكل هذه التجارب في حياتها، وتعتبر نفسها عاشت 3 حيوات، أولها طفولة بشعة، وثانيها زوجة معنفة ومقهورة، كاشفة النقاب عن أنها انتهت من كتابة مسلسل جديد تدور قصته حول العنف الزوجي انطلاقاً من تجربتها.