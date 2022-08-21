تولين البكري تصف نسرين طافش بـ"الوضيعة".. أخدت حقي وحق ديمة بياعة!

عاودت الفنانة السورية تولين البكري هجومها على موطنتها الممثلة السورية نسرين طافش، دون ذكر اسمها صراحة، في آخر لقاء لها.

تولين البكري تهاجم نسرين طافس وتصفها بـ"الوضيعة"

حلَّت تولين البكري ضيفةً في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، وانتهزت الفرصة لمهاجمة نسرين طافش واصفةً إياها بـ"المؤذية" و"غير إنسانية" و"وضيعة"، مُشيرةً إلى أنها شخص لا يحب إيذاء غيره لكن حينما تتعرض للأذية فإنها "ترد الصاع بعشرة".

وأشارت تولين إلى أنها تلقت رسائل تهديد ورسائل تتضمن ألفاظ بذيئة من قبل نسرين طافش- دون أن تذكر اسمها- دون أن تدرك أسباب فعلتها هذه، ليتضح فيما بعد أن نسرين تعتقد أن تولين على علاقة مع زوجها.

وتابعت تولين ساخرة أنها لا تعرف زوج هذه الممثلة، قائلة: "مين جوزك؟ .. يشهد الله أنني لا أعرف شكل هذا الشخص الذي كان زوجها.. هي الآن مطلقة.. وأرسلت لها رسالة قلت فيها: مين زوجك هذا الذي أنزل بمستواي وأتعرف عليه.. أنا سأبكيكِ بدل الدموع دمًا".

ولفتت تولين إلى أن هذه الممثلة أذتها وقطعت علاقتها بشقيقتها لأشهر، كما اتهمتها بشرفها، وأقدمت على أذيتها في المجال الفني، مُدعيةً إلى أنها كانت تتوصل مع المخرجين من حساب وهمي باسمها وتعتذر لهم عن المشاركة بأعمالهم.

ولفتت البكري إلى أنها تمكنت من الانتقام من طافش دون تخطيط مسبق، حيث استردت حقها وحق غيرها من بينهم ديمة الجندي وديمة بياعة، عن طريق حساب صديقة لها باسم "سالي سليم"، يعتقد أنها صاحبة الحساب، إذ نشرت مقاطع فيديو وصور لنسرين وثَّقتهما خلال فترة صداقتهما.

تولين البكري تصف نسرين طافش بالأفعى

وفي وقت سابق، هاجمت تولين زميلتها نسرين عبر حسابها الخاص "يسبوك"بكلمات قاسية واتهامات عنيفة، وبالرغم من أن البكري لم تشر إلى اسم طافش بشكل مباشر إلى أن الجمهور أكد أن المقصودة هي بسبب فيديوهاتها الأخيرة

ونشرت تولين البكري عبر حسابها على فيسبوك منشور جاء فيه: " لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء....أم البلاء...!! أم الغباء.... أم الغلاء.... أم قلة_الحياء...!! لم يمر بتاريخ أو زمن او حقبة أتعس وارذل واسفل وأسخف من هذه السنين التي نعيشها اليوم. سنين قلبت جميع الموازين يلي بيحبو بعض عنجد مابيكونوا مضطرين يورجوا هالشي للعلن بس الظاهر الأفاعي حابين يجاكروا حدا".

جاء هذا المنشور بعد ساعات من تصدر الفنانة نسرين طافش الترند بعد نشرها عبر حسابها في انستغرام صور وفيديوهات تجمعها بعريسها من شهر العسل

وظهرت طافش في الفيديو بملابس صيفية فيما ظهر زوجها وهو خبير الطاقة شريف الشرقاوي وهو يقوم باحتضانها وتقبيلها بطريقة حميمية جدًا كانت قد عرضتها للهجوم من قبل الجمهور الذي اعتبر أن الفيديو خاص جدا ووصفه البعض بالخادش للحياء العام.