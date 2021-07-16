بالفيديو: الجسمي يطرح كليب أغنيته الجديدة (حتة من قلبي)

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم (حتة من قلبي)، على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع على فتح الله.

وتأتي أغنية (حتة من قلبي) بعد نجاح أغنية (بالبنط العريض)، والتي تعاون فيها مع المؤلف أيمن بهجت قمر، خاصة وأن أغنية (بالبنط العريض)، حقق رواجا كبيرا في الوطن العربي وحققت عدد مشاهدات على موقع الفيديوهات (يوتيوب) ما يقرب من نصف مليار مشاهدة.

ويستعد النجم لإحياء حفلا غنائيا، في مدينة أبو ظبي بمشاركة النجمة أصالة نصري، يوم 22 من شهر يوليو/تموز الجاري الموافق ثالث أيام عيد الأضحى، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وطرح النجم حسين الجسمي مؤخرا أغنية من ألحانه بعنوان (فوق)، من توزيع ومكس وماستر حسام كامل، و تقول كلماتها: (أنا اللي فوق.. وعندي إحساس ما يخطي.. مهما كنت عاجبني.. عندى ذوق وعندك ذوق.. حاول تبعِد وتبطي.. لأنّك ما تناسبني وخَل الشوق.. وقول إن الخطا فيني لأنّـي فوق).