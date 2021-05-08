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حسين الجسمي وصُورة صادمة من عيادة أثناء تجميل الأنف...والجمهور "أول مرة نشوف شعره"!

منشور 08 أيّار / مايو 2021 - 12:03
حسين الجسمي
حسين الجسمي

تداولت الصفحات الفنية صُورة للفنان الإماراتي حسين الجسمي أظهرته من داخل عيادة التجميل أثناء خضوعه لعملية تجميل الأنف.

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الصُورة المتداولة أثارت صدمة الجمهور بسبب خضوع الجسمي للتجميل من جهة وبسبب ظهوره لأول مرة تقريباً من دون "الشماغ" الذي إعتاد على ارتدائه بكافة المناسبات. التعليقات المتداولة من الجمهور كانت كالتالي "أول مرة أشوف شعره"...وتابع آخر "ليش يخربون بخلقة الله..هوس التجميل".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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حسين الجسمي والنحس

يذكر أن الجسمي عاش فترة عصيبة بعد أن وجهت له اتهامات  ثقيلة حول أنه مصدر للنحس بعد أحداث انفجار مرفاً بيروت الذي خلف الكثير من الضحايا والمصابين، إذ أن الفنان كان قد شارك تغريدة قبل يومين من الحادث عبر حسابه في تويتر جاء فيها "أنا بحبك يا لبنان لتخلص الدني"....واعتبر البعض وقتها تغريدة الجسمي بمثابة نحس خاصةً أنها ليست المرة الأولى التي يغرد أو يغني فيها لبلد أو حتى فريق كرة قدم وتحدث من بعدها كارثة.

الجسمي بدوره خرج عن صمته وقتها بعد أيام وشارك تغريدة جاء فيها "صمتنا احتراماً تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً ..جميعكم نحب"، مما اعتبرها البعض رد قوي وراقي من فنان لطالما أسعد الملايين وله جماهيرية كبيرة في الوطن العربي.

من جهة أخرى، كان إسم الفنان الإماراتي قد توجد ضمن قائمة الأكثر إستماعاً لعام 2020 بعد أن حقق أكثر من 132 مليون مشاهدة كان أغلبها للهيت "لقيت الطبطبة" والتي حققت إلى اليوم أكثر من 458 مليون مشاهدة عبر قناته الشخصية في يوتيوب.

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حسين الجسمي

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كلمات دالة:حسين الجسميتجميل حسين الجسميمركز تجميلالإماراتإنفجار مرفأ بيروتلقيت الطبطبة

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