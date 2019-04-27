بالفيديو: حليمة بولند تصدم الجمهور بشعرها المستعار وتصريحاتها الغريبة عن الحجاب!

حلت الإعلامية حليمة بولند ضيفة على برنامج "الطائرة" مع الإعلامي صالح الراشد، وكعادتها أثارت الجدل بكلامها وتصريحاتها، بالإضافة إلى إطلالتها التي ظهرت من خلالها بشعر أسود مستعار.

وكان الجمهور قد سخر من كلام بولند، وذلك بعد تأكيدها أن أول ما تضعه في حقيبتها الخاصة بالسفر هو ملابس الصلاة، حتى أن المذيع نفسه استغرب وعلق على الأمر، لتكمل حليمة فيما بعد أنها تضع أيضًا المكياج والملابس الخاصة بالمناسبات.

واعتبرت بولند أنه مهما تعرضت للانتقادات والهجوم لا تهتم وتتجاهل كل ما يقال عنها، لأن هذا إن دل على شيء فهو يدل على نجاحها، وعلقت قائلة: " طول ما انا ناجحة استفزهم واعورهم ولكن هذا الامر يعجبني، انا مؤمنة ان التجاهل يستفزهم وان التجاهل لمن يؤذيني هو التعقل. والتجاهل في وقت الغضب ذكاء. وانت لازم تعرف متي تتجاهل وكيف".

وكان الإعلامي صالح الراشد قد وجه لحليمة بولند سؤالًا إذا ما كانت قد نوت سابقًا أن ترتدي الحجاب وتراجعت في اليوم التالي، خاصة وأنها ابتعدت فترة عن الإعلام وكانت ترتدي الطرحة والعباءة، لتؤكد له أنها تتمنى أن يأتي اليوم وترتدي الحجاب ولكنها لم يسبق أن اتخذت هذا القرار وتراجعت عنه، لافتة الى انها تضع أحياناً الطرحة والعباءة بحسب المناسبة والمكان.

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