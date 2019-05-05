بالفيديو: رانيا يوسف تستعرض الروب.. والجمهور يعلّق: " لا تنسي البطانة عشان رمضان"

استعرضت الفنانة رانيا يوسف أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، وظهرت في مقطع الفيديو مرتدية "الروب المنزلي"، وهو الأمر الذي جعلها تتعرض لكم كبير من الانتقادات اللاذعة والساخرة في نفس الوقت.

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تستعرض الروب الذي ترتديه، ولم يعجب الأمر الكثير من متابعيها، حيث أن الجميع اتفق من خلال التعليقات أن شهر رمضان على وشك البدء ويجب احترام حرمة هذا الشهر الفضيل والتوقف عن نشر الإطلالات والفساتين المغرية والمثيرة للجدل بشكل عام.

وكانت الفنانة رانيا يوسف، قد تركت تعليقًا على المقطع الذي شاركته مع متابعيها وقالت: "السعادة ليست شيئًا يمكنك الحصول عليه..السعادة تأتيك بفضلك أنت فقط".

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions pic.twitter.com/3Hcuhdc5S9 — رانيا يوسف (@RaniahYousief) ٤ مايو ٢٠١٩

يذكر أن رانيا يوسف خرجت من السباق الرمضاني 2019 بسبب عدم انتهاء تصوير مسلسلها "ملايكة ابليس"، ومن المقرر أن تطل في شهر رمضان من خلال برنامج خاص بها بعنوان "رحلة رانيا" ستتحدث فيه عن مشوارها الفني.

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