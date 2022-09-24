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بالفيديو: روان بن حسين تطرح كليب أغنيتها (اختاري)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 24 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:06
روان بن حسين
روان بن حسين

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين  فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان (اختاري)، عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب). الأغنية من كلمات عليم ، ألحان ​عمرو الشاذلي​، توزيع عمر اسماعيل ريمكس دي جي بيتر ومن اخراج دان حداد.
ونشرت روان بن حسين فيديو تشويقيا لأغنيتها الجديدة عبر حسابها على موقع (انستغرام) وعلقت قائلة: (اختاري الان علي اليوتيوب وجميع المتاجر الرقمية)

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ويعرض حاليا للنجمة روان بن حسين مسلسل (ذهبت مع الماء) بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم: جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.

كلمات دالة:روان بن حسين

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