بالفيديو: روان بن حسين تطرح كليب أغنيتها (اختاري)

طرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي حملت عنوان (اختاري)، عبر قناتها الرسمية على موقع (يوتيوب). الأغنية من كلمات عليم ، ألحان ​عمرو الشاذلي​، توزيع عمر اسماعيل ريمكس دي جي بيتر ومن اخراج دان حداد.

ونشرت روان بن حسين فيديو تشويقيا لأغنيتها الجديدة عبر حسابها على موقع (انستغرام) وعلقت قائلة: (اختاري الان علي اليوتيوب وجميع المتاجر الرقمية)



ويعرض حاليا للنجمة روان بن حسين مسلسل (ذهبت مع الماء) بطولة نخبة من مشاهير الفن الخليجي على رأسهم: جاسم النبهان، زهرة الخرجي، فيصل العميري، حمد العماني، في الشرقاوي، نور الشيخ، والعمل من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري.