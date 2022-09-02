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روان بن حسين تتصدر الترند ببطولة (ذهبت مع الريح)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:54
روان بن حسين
روان بن حسين

تصدرت الفنانة الكويتية روان بن حسين ​​ الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، ومحركات البحث بالتزامن مع عرض مسلسلها الجديد الذي تخوض بطولته و يحمل عنوان (ذهبت مع الماء).
وتداول المتابعون عدد كبير من اللقطات المصورة ومقاطع الفيديو من دور روان في العمل معبرين عن إعجابهم الكبير بأدائها .
​المسلسل سيناريو وكتابة منى الشمري ​​، ومن إخراج محمد دحام الشمري، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مثير ومشوق، حيث يحكي عن ثلاث حقب زمنية في وقت واحد.

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من جهة أخرى، شاركت روان متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر (إنستغرام).
وظهرت روان  بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أنيق منقوش بالورود، مما أبرز أناقتها وذوقها الرفيع، أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الملائمة للون بشرتها، كما اختارت لخصلات شعرها البني تسريحة بسيطة تلائم إطلالتها.

كلمات دالة:روان بن حسين

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