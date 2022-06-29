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بالفيديو: روبي تطرح أحدث أغنياتها (نمت ننه)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 29 حزيران / يونيو 2022 - 03:07
روبي
روبي

طرحت المطربة روبي أحدث أغانيها الجديدة بعنوان (نمت ننه)، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام).

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ونشرت روبي الأغنية وعلقت قائلة: (نمت ننه طب والحب اللي بينا.. تقدروا دلوقتي تشوفوا أغنيتي الجديدة نمت ننه).

أغنية (نمت ننه) من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر توما.

ونالت الأغنية الجديدة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين، وجاء من أبرز التعليقات تعليق الفنانة هنا الزاهد، كاتبة: (عسسسسل فظيعة).

ويعرض حاليا للفنانة روبي فيلم (واحد تاني) الذي حقق نجاحا كبيرا بدور العرض.

فيلم (واحد تاني) بطولة الفنان أحمد حلمي، ويشاركه الفنان سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، من تأليف هيثم دبور، إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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