بالفيديو: زواج الإعلامية السعودية روزانا اليامي

كشفت الإعلامية السعودية روزانا اليامي عن خبر زواجها للجمهور من شخص يدعى خالد، ووثقت ذلك من خلال نشرها لمجموعة من الصور والفيديوهات، ظهرت فيها تحضيراتها ما قبل الزفاف ولقطات أخرى لحظة عقد القران.

وعلى الرغم من نشرها لصور جمعتها مع عريسها، إلّا أنها أخفت هويته ولم تظهر وجهه وغطته بصورة قلب أحمر، ولم تكشف أي تفاصيل شخصية عنه، وتركت تعليقًا في هذه المناسبة الخاصة بها وقالت: "رب اجعله بي حفيا"، لتنهال عليها التهاني والمباركات من قبل أصدقائها ومتابعيها على مواقع التواصل.

وروزانا اليامي هي إعلامية وروائية سعودية من مواليد 1988، عملت في العديد من الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية مثل إم بي سي وإحدى الفضائيات اللبنانية ومجموعة روتانا التي كانت انطلاقتها وسجلت فيها كأصغر صحفية سعودية حيث كانت من العمر 13 عامًا.

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