بالفيديو: زياد برجي يتعرض لحادث خطير في موقع تصوير أغنيته الجديدة



تعرَّض الفنان اللبناني زياد برجي لحادث خطير كاد أن يودي بحياته، خلال استمتاعه على شاطئ البحر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثِّق لحظة انقلاب سيارة Buggy، التي كان يقودها زيادة برجي على رمال شاطئ بحر مدينة صور اللبنانية، رأسًا على عقب؛ وذلك أثناء تصوير الفيديو المصور لأحدث أغانيه.

ورغم محاولات برجي السيطرة على السيارة، إلَّا أنه فشل لتنقلب جانبًا، ويمكننا سماع صراخ المطرب بعد ارتطام جسده؛ الأمر الذي دفع فريق العمل للإسراع في إنقاذه، وأخرجوه من المركبة وطلبوا منه الجلوس للاطمئنان على صحته.

ونقل برجي إلى مستشفى قريب من موقع التصوير، حيث اتصل طاقم العمل مع هيئة الصليب الأحمر اللبناني، وأسفر الحادث على إصابات سطحية وبعض الكدمات والرضوض، ولم يصب بنزيف داخلي أو كسور.

وبدوره، نشر برجي الفيديو عبر حسابه على إنستغرام، وأرفقه بتعليق: "حبيت شاركن بهل فيديو مش لوجعلكن قلبكن بس لوصلكن إنو يلي بتكون أمو راضية عنو ما بتقتلو الشدة الحمد لله على كل شيء".

وعلَّقت الفنانة اللبنانية نادين الراسي على منشوره: "ألله يرضى عليك ويحميك يا غالي 🙏🏻 والحمدلله على سلامتك".

وكتب الفنان المغربي سعد المجرد: "الف حمدا لله على سلامتك حبيبي ، انتبه الله يخليك we love u❤️".