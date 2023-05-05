بالفيديو: سعد لمجرد يطرح كليب أغنيته الجديدة (آش خبارك)

البوابة-طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أحدث كليباته الغنائية بعنوان (آش خبارك)، ويتعاون فيه مع مجموعة من الممثلين من المغرب ضمت عمر لطفي، صفاء حبيركو، رشيد رفيق، وحسن الكنوني، و الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج محمد علي لعويني.

ويعتبر كليب (آش خبارك) أول عمل يطرحه سعد لمجرد بعد الإفراج المؤقت و الذي حصل عليه قبيل عيد الفطر .

هذا و تندرج أغنية المجرد الجديدة في خانة اللون المغربي الشعبي، من خلال الكلمات واللحن والتصور العام الذي اختاره فيما يتعلق بتنفيذ فيديو كليب (آش خبارك)، من حيث الديكور والأزياء والأكسسوارات وغيرها من التفاصيل التي أضفت على الأغنية مسحة من البداوة والشعبية.