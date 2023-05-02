سعد لمجرد يستغل حريته المؤقتة و يستعد لإصدار أغنية جديدة

البوابة- فاجأ النجم سعد لمجرد جمهوره بإطلاق مقطع فيديو ترويجي لفيديو كليب أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها و تحمل عنوان (آش خبارك)، معلنا من خلاله عن موعد طرحها في 4 مايو/أيار المقبل.

وظهر النجم المغربي في الفيديو وسط مزرعة حيوانات بإطلالة مختلفة وهو يقوم بحركات كوميدية مع ممثل آخر، وقد نال الفيديو اعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا عن شوقهم الكبير لسماع الأغنية .

هذا و كان الفنان المغربي سعد لمجرد قد غادر السجن قبل عيد الفطر بسراح مؤقت، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2016 في العاصمة الفرنسية باريس.