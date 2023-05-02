  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سعد لمجرد يستغل حريته المؤقتة و يستعد لإصدار أغنية جديدة

سعد لمجرد يستغل حريته المؤقتة و يستعد لإصدار أغنية جديدة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 02 أيّار / مايو 2023 - 03:40
سعد لمجرد
سعد لمجرد

البوابة- فاجأ النجم سعد لمجرد جمهوره بإطلاق مقطع فيديو ترويجي لفيديو كليب أغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها و تحمل عنوان (آش خبارك)، معلنا من خلاله عن موعد طرحها في 4 مايو/أيار المقبل.

اقرأ ايضاًسعد لمجرد يتحول لشيف ويرقص مع زوجته في فيديو طريفسعد لمجرد يتحول لشيف ويرقص مع زوجته في فيديو طريف

وظهر النجم المغربي في الفيديو وسط مزرعة حيوانات بإطلالة مختلفة وهو يقوم بحركات كوميدية مع ممثل آخر، وقد نال الفيديو اعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا عن شوقهم الكبير لسماع الأغنية .

هذا و كان الفنان المغربي سعد لمجرد قد غادر السجن قبل عيد الفطر بسراح مؤقت، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2016 في العاصمة الفرنسية باريس.

اقرأ ايضاًسعد لمجرد يتحول لشيف ويرقص مع زوجته في فيديو طريفسعد لمجرد ووالدته يستمتعان بوقتهما بعد إطلاق سراحه

كلمات دالة:سعد لمجرد

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...