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بالفيديو: سعد لمجرد يطرح كليب أغنيته الجديدة (الحلق)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 02 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:39
سعد لمجرد
سعد لمجرد

طرح الفنان سعد لمجرد فيديو أغنيته الجديدة باللهجة المصرية (الحلق). أغنية (الحلق) من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي.

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و تقول كلمات الأغنية: (الحلق اللي عامِل قلق أُعذروا قلبي لو إتسرق بأحلف وبقول ع الملأ اللي يسيبها ده غلطان دي عليها لفة سلسله والروج عامل مُشكلة يعني يابخت اللي إشترىّ أصل اللي إشترى كسبان).

يذكر أن لمجرد  شارك مؤخرا الفنانة اللبناينة إليسا في أغنية (من أول دقيقة) بمشاركة المطرب والتي حققت نجاحا كبيرا، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات دالة:سعد لمجرد

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