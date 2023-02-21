بالفيديو: شيرين رضا تكشف عن وصية وفاتها الغريبة

كشفت الفنانة شيرين رضا عن وصيتها الغريبة أثناء حلولها ضيفة على الإعلامي الإمارتي أنس بوخش، ببرنامجه (ABtalks) الذي يُعرض على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

وتحدثت شيرين خلال (برومو) الحلقة الذي نشره الحساب الرسمي للبرنامج بموقع (إنستغرام)، عن أمور عدة كان ابرزها أنها وقت رحيلها من الدنيا لا تريد أن يقام لها عزاء ولا أن يبكي عليها أحد (مش عاوزة عزاء.. عاوزة حفلة والناس تحتفل، ومش عاوزة حد يبكي عليا!).

ذكر أن آخر أعمال شيرين رضا مسلسل (وبينا ميعاد)، مع صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.