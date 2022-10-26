بالفيديو: فارس كرم يستقبل مولوده الثاني بالدموع

نشر الفنان فارس كرم فيديو لرد فعله لحظة رؤية مولوده الثاني الذي وُلد أمس الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول، و أطلق عليه اسم (كرم).

وظهر فارس وهو يجلس وينادي أصدقائه لمشاهدة فيديو لابنه الثاني، وذلك نظرا لتواجده في المكسيك لارتباطه بحفلات غنائية هناك، وبدى عليه التأثر والبكاء.

وعلق فارس كرم على الفيديو عبر حسابه بموقع (تويتر) كاتبا: (ما أعظم نعمتك يا رب، رجّعتلي اسم كرم على بيتي).



وكان فارس كرم كان فاجأ الجميع بإعلان زواجه في أيار/مايو من العام 2020 وأصبح أباً للمرة الأولى في تموز/يوليو من العام 2021 إذ رزق بابنته مريم.



