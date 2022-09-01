فصل جديد من الخلاف بين ميريام فارس و فارس كرم و الفنانة تتوعد!

فتحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس النار على الفنان فارس كرم بتغريدة جديدة نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وغردت ميريام قائلة: (شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف امرأة لأنّه ما طلع راس معه).

وتعود اصل الخلافات بين الفنانين التفاصيل أن أشعل (بوستر) الحفل المشترك لفارس وميريام، ضمن فعاليات موسم جدة، الخلاف بينهما، بعد أن بدت صورتها أكبر من صورته، وهو الأمر الذي دفعه للانسحاب من الحفل، ثم إعلان إلغائه من قبل الجهة المنظمة.

وكانت ميريام قد بررت ظهور صورتها بحجم أكبر، بالقول إنها ليست صاحبة القرار في هذا الأمر، ولا حتى فارس، فالشركة المنظمة هي التي صممت البوستر، وطبعته، وأقرت أحجام الصور، مؤكدة حبها الكبير له.



أما فارس كرم، الذي أشعل الخلاف، فقال في رده على سؤال وجه له عن ذات الموضوع: (ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة).

ورغم أن ميريام بدت أنها غير آبهة لهذا الوصف، فلم تقم بالرد مباشرة على زميلها المطرب اللبناني، إلا أنها لم تصمت طويلاً، فقد ظهرت عبر شاشة تلفزيون دبي، برد وصف بـ(القاسي)، قالت فيه: (أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب).

وأضافت: (كانت فكرتي عنه مختلفة، وسألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي؟، وكان الرد إنه بيعرف، بدلاً من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى).