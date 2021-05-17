بالفيديو: فرح الهادي تفاجئ عقيل بـ29 هدية بمناسبة عيد ميلاده.. كل ما يخطر في بالك تجده!

احتفل الفنان الإيراني المقيم في الكويت عقيل الرئيسي بعيد ميلاده الـ29، وبالتأكيد لم تنسَ زوجته فرح الهادي الاحتفال بهذه المناسبة المهمة وتحضير مفاجآت مميزة.

أقامت فرح الهادي بتجهيز حفل عيد ميلاد منزلي اقتصر عليهما، وزيَّنت المنزل بديكورات باللونين الأبيض والأسود، حتى أنهما تألَّقا بأزياء ذات ألوان متطابقة للحفل.

وبعيدًا عن أناقة الديكور والزينة، قدمت الهادي لعقيل 29 هدية على عدد سنوات عمره، وتضمَّنت ملابس وحقائب من أهم العلامات التجارية من بينها "لويس فيتون"، وأجهزة كهربائية، بالإضافة إلى لوحة للموناليزا.

كما أهدته أغنية أعدَّت خصيصًا له وقامت بأدائها الفنانة العراقية رحمة رياض.

وعلى صعيد الإطلالة، اختارت الهادي ارتداء فستان أسود ضيق مُبرزًا منحنيات جسدها المثالي ومُزيَّن بأكمام بيضاء طويلة وفضفاضة، بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها، وتزيَّن بمجموعة من المجوهرات المُرصعة بالأحجار الكريمة.

من جهة أخرى، اختار عقيل ارتداء بدلة أنيقة سوداء جاءت سترته باللونين الأسود والأبيض.



وفي وقت لاحق، شاركت الهادي متابعيها صورة تجمعها بعقيل من حفل الزفاف، وعلَّقت: "عن قصتي احكي وفي قلبي الدليل ..قليل كل الحب في تاج الرجال".