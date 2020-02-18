بالفيديو: فوز العتيبي تستفز الجمهور بوصلة رقص مثيرة على أغنية عمرو دياب

واصلت الناشطة السعودية فوز العتيبي طريقتها المعهودة في استفزاز الجمهور المتابع لها عبر موقع تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نشرها لمحتوى يدعو إلى التحرّر والعيش بشكل يخالف كل عادات وتقاليد المجتمع الشرقي والسعودي خاصة.

وفي آخر ظهور لفوز العتيبي، أطلت من خلال مقطع فيديو على موقع تويتر أثناء تواجدها برفقة زوجها في أحد المناطق المغطاة بالثلوج، وظهرت في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية للفنان عمرو دياب وكان زوجها هو من يصورها، وعلقت قائلة: "صباح الأجواء الحلوة والناس اللي تدلع نفسها بنفسها".

صباح #الاجواء_الحلوة والناس اللي تدلع نفسها بنفسها ☕️ pic.twitter.com/zGZEflvbF9 — فوز العتيبي (@zooztox) February 17, 2020

الجدير بالذكر أن فوز العتيبي أثارت الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ففي بعض الأحيان تنشر صور جريئة برفقة زوجها الذي تخفي وجهه حتى الآن، وفي أحيان أخرى تطرح مواضيع وتعليقات مثيرة تدفع روّاد مواقع التواصل لانتقادها بشكل لاذع.

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