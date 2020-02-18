نادين نجيم تكشف حقيقة هجومها على كاريس بشار (صور)

نفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب، ما نسب إليها من تصريحات تفيد بهجومها على الممثلة السورية كاريس بشار.

وعبرت الفنانة اللبنانية عن غضبها مما تداولته إحدى وسائل الإعلام على لسانها من هجوم يمس بالممثلة السورية، مؤكدة أنها لم تدل بأي تصريحات في هذا الشأن.

وأعادت نادين نجيب نشر الخبر الذي جاء عنوانه: "الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيب في آخر تصريح لها: كاريس بشار لا تقنعي وتحتاج للكثير للوصول لهذه المرحلة"، وعلقت عليه عبر حسابها بموقع تويتر، بقولها: "وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام انا مني قايلته؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني خبار و اكاذيب !"، مضيفة "وين أصلاً حكيت هيك شي و ايمتى ! و كيف ووين و بأي مقابلة ؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان !!! منافقين".

وصلت فيكم تحكوا عن لساني كلام انا مني قايلته ؟ وصلت فيكم تألفوا عن لساني خبار و اكاذيب ! وين أصلاً حكيت هيك شي و ايمتى ! و كيف ووين و بأي مقابلة ؟! يا عيب الشوم عليكم وآخر تصريح كمان !!! منافقين pic.twitter.com/xBNzTQTX1q — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 17, 2020

وفي سياق آخر، خرجت نجيم الحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، لتوها من معركة كلامية مع مواطنتها الفنانة باميلا الكيك التي انتقدتها بشأن دخولها الفن من بوابة "ملكات الجمال فقط" وأنها لا تستحق لقب ممثلة نهائيا، إلا أن رد نادين تمثل في رفض التعليق؛ لأن كل شخص يعرف قيمته ووضعه جيدا، على حد قولها.

وقالت نادين خلال لقاء تلفزيوني لها: "لو كنت أريد الرد كنت رديت وقتها، لكن مثل هذه المواضيع ما تستحق الرد، أولا لأن كل شخص يعرف نفسه جيدا، وليس من المفروض أن تهزه هكذا مواضيع ثقته في نفسه.. والأهم هو رأي الجمهور اللي أكيد بيكون الحكم والفيصل وبالنهاية بتمنلها التوفيق في فيلمها الجديد"، وأضافت: أتمنى لها الحظ من قلبي، وأبارك لها على فيلمها الجديد".

وكانت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك هاجمت نادين نجيم في لقاء تلفزيوني قائلة: "هي محببة وشكلها حلو وأدائها حلو.. ولكن بالخمس سنين اللي عرضت أدوارها فيهم ما كنا عم نشوف أداء تمثيلي".

ووجهت الكيك حديثها للمنتج صادق الصباح، قائلة: "شو هالرؤية اللي عندك يا صباح، اللي ما عندك غير ممثلة وحدة 5 سنين عم تبني آمالك فيها وعليها".

الجدير بذكره أن نادين نجيم قد نفت ما تردد بشأن اقتباس قصة مسلسلها الجديد"النقيب سما" من العمل التركي "عزيزة"، مؤكدة أن مسلسها الجديد يأتي في قالب بوليسي ودرامي مشوق، وقالت عبر إنستغرام: "بالنسبة لقصة العمل الأخبار المتداولة غير صحيحة العمل ما إله أي علاقة بمسلسل عزيزة، مسلسل 2020 قصة جديدة تدور حول أحداث بوليسية درامية ورومانسية مع صراعات داخلية بتوجع القلب ما بدي إحكي كثير عن دوري بترك التعليق إلكم لما ينعرض المسلسل النقيب سما".

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: