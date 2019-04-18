بالفيديو: كاظم الساهر يصل إلى السعودية لإحياء حفله في جدة، والجمهور يستقبله بحفاوة

وصل الفنان كاظم الساهر مساء الأربعاء إلى مدينة جدة في السعودية، تحضيرًا لإحياء 3 حفلات غنائية كما أعلن سابقًا، ونشر الحساب الخاص بالفعاليات الفنية التابع لهيئة الترفيه، مقطع فيديو يوثق لحظة وصول القيصر واستقباله بحفاوة من قبل المسؤولين والمعجبين.

وصول الفنان الكبير #كاظم_الساهر #جدة , وسيقيم غداً حفله الجماهيري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وبعدها سيغادر الى الخبر والرياض لمواصلة جولته الغنائية.. #جولة_القيصر @KadimAlSahirORG pic.twitter.com/pJiIke120j — الفعاليات الفنية (@GCA_FN) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وكان هناك عدد من المعجبين الذين تواجدوا لحظة وصول الساهر، واستغلوا هذه الفرصة لالتقاط بعض الصور التذكارية برفقة نجمهم المفضل، الذي من المقرر أن يحيي أول حفل في مدينة الملك عبد الاقتصادية، من ثم سيتجه إلى الخبر والرياض لمتابعة جولته الغنائية في السعودية.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يأتي فيها كاظم الساهر إلى السعودية لإحياء حفل غنائي، حيث أن أولى حفلاته كانت في شهر تموز 2018 ضمن فعاليات مهرجان "سوق عكاظ"، وتبعها حفله الثاني بداية عام 2019 ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة".

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