شعر أبيض وملامح شريرة..هكذا فاجأت سوسن بدر جمهورها في كواليس فيلم "ولاد رزق 2" (صورة)

خطفت الفنانة المصرية سوسن بدر أنظار روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بعدما انتشرت صور لها من كواليس تصوير دورها في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، حيث أطلت بشكل غريب ومختلف تمامًا عن أي دور قامت به سابقًا.

واستطاعت سوسن بدر أن تلفت انتباه عدد كبير من المتابعين بسبب إطلالتها الغريبة في الفيلم، حيث ظهرت بشعر أبيض ومكياج كثيف وملامح عميقة تحمل الشر، بتوقيع الاستايلست ريهام عصام، والتي استغرقها الأمر قرابة الأسبوعين لترجمة ما يدور في خيالها على أرض الواقع.





الجدير ذكره أن فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وسوسن بدر وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح، وتأليف صلاح الجيهني وإخراج طارق العريان، ومن المنتظر أن يكون الجمهور على موعد مع الكثير من الإثارة والتشويق في تسلسل الأحداث في الجزء الجديد.

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