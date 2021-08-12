بالفيديو: لطيفة التونسية تطرح أحدث أغنياتها (الأستاذ)

طرحت الفنانة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها التى تحمل اسم (الأستاذ) ‏لى قناتها الرسمية على (يوتيوب) والتطبيقات الموسيقية، ومن المتوقع تصوير الأغنية كفيديو كليب في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وتنقل أغنية (الاستاذ) لطيفة نقلة مختفلة من حيث محتوى موسيقي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس و ماستر مهندس الصوت هاني محروس.

من جهة أخرى، كانت النجمة لطيفة قد طرحت أغنية وطنية بعنوان (يحيا الشعب)، دعما لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بعد إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.و الأغنية من كلمات وألحان أسامة فرحات، وطرحتها لطيفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت لطيفة في وقت سابق على القرارات التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وكتبت لطيفة في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): (صباح العدل والحق والأمل يا تونس).

الأغنية تسببت بانتقادات كبيرة للمطربة التونسية، وشبه البعض أغنية لطيفة الجديدة بالأغاني التي كانت تروج لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فيما اعتبرها آخرون (نسخة تونسية) عن أغنية (تسلم الأيادي) المصرية.

وتعرض الأغنية مشاهد لتونسيين يحتفلون بالقرارات الأخيرة للرئيس سعيد، كما تتضمن عبارات من قبيل (يحيا الشعب يسقط كل عدو الشعب. تونس الخضرا بلدي الحرا واللي موش عاجبو على برا).