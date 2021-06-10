بالفيديو: ليلى علوي تكشف عن سرها لخسارة الوزن

كشفت الممثلة ليلى علوي عن سبب خسارتها للوزن، وذلك ضمن تصريحاتها في برنامج (كلمة أخيرة) الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

قالت ليلى علوي أنها توقفت عن الطعام وخاصة ليلا، مكتفية بوجبة العشاء بكوب زبادي وليمون فقط، وأكدت لميس الحديدي أن هذه أيضا وصفتها للحفاظ على وزنها، حسب موقع مصراوي.

يذكر أنه يُعرض حاليا لليلى علوي فيلم (ماما حامل)، وشاركها البطولة بيومي فؤاد وهدى الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج نيوسينشري ومصر العالمية وسينرجي فيلمز وماجيك بينز، وتوزيع دولار فيلم وأفلام أورينت.