بالفيديو: ماجد المهندس يطرح أغنيته الجديدة (لندن)

طرح المطرب ماجد المهندس ، أغنيته الجديدة بعنوان (لندن) عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب) والمنصات الموسيقية.

أغنية (لندن) من كلمات الشاعر برقان، ألحان فهد الناصر، توزيع الموسيقي سيروس، جعفر، ومهندس الصوت حسين بركات وعلي الدشتي وعبدالله العماني وعمرو صلاح. وحققت الأغنية ما يقرب من 100 ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: (انت حياتي يوم شفتك ِفلَندن، تحت الغيوم اللي تلاعب خيالك، دنياي صارت لك وحبك توطن

في قلب عاشق كل همه منالك، له يوم جا لك).

الجدير بالذكر أن ماجد المهندس طرح مؤخرا أغنية بعنوان (يا كريم بالجفا) من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق، وقد تم تصوير العمل في دبي لمدة ثلاثة أيام.