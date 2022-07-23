ماجد المهندس يطرح أحدث أغنياته (نومة الظالم)

طرح الفنان العراقي ماجد المهندس أغنيته الجديدة (نومة الظالم)، من كلمات منصور الشادي، وألحان بندر سعد، التي تتحدث عن سهو حبيبه عنه رغم ارتباط سعادة المحب به، وتعبيره عن حاجته إليه.

وكان ماجد المهندس شوّق جمهوره لها، عبر حسابه الرسمي على تطبيق (إنستغرام) وتقول كلماتها: (نام وكبر هالوسادة، نومة الظالم عبادة، لو نساني اليوم قلبك، الله ما ينسى عباده، حب وتدري كم أحبك، بس قلبك اه يا قلبك، ما هو راضي يحس فيني).

يذكر أن آخر أعمال ماجد المهندس الغنائية كانت أغنية (أوكسجين) وأغنية (يا كريم بالجفا) من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق.