محمد الأحمد يتحدث عن حقيقة زواجه قبل 13 عامًا.. فيديو

انتشرت شائعات تفيد زواج الممثل السوري محمد الأحمد قبل 13 سنة وإنجابه بنت تبلغ من العمر الآن 12 عامًا، إلَّا أنه نفى هذه الأخبار في فيديو نظمته شركة "إيغل فيلمز".

شارك محمد الأحمد عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يجيب فيه عن أكثر الأسئلة والمواضيع بحثًا على محرك البحث "غوغل"، من بينها هوية زوجته.

وأجاب الأحمد نافيًا الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي: "ما في زوجته، دائمًا في اختراعات هلا أنا أمس مخترعين شغلة إني متزوج من 13 سنة وعندي بنت عمرها 12 سنة، وهي نفسها يلي مخترعة هذا الشيء بتعرفها لبنتي ومرتي.. مش متزوج".

وكشف الأحمد أنه يعيش في دمش، وقد عاش نصف حياته في حمص لحين عمر ال20 عامًا، حيث كان يدرس أدب عربي، ثم انتقل إلى الشام إلى معهد العالي للفنون المسرحية لإكمال دراسته وتخرج عام 2005.

يجدر الإشارة إلى أن الأحمد يشارك في مسلسل "للموت" الى جانب نجوم من بينهم: ماغي بو غصن ودانييلا رحمة وباسم مغنية وخالد القيش، والعمل من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة إيغل فيلمز.