بالفيديو: محمد عبده يطرح أحدث أغانيه (الملامح)

طرحت شركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب) أحدث أغاني الفنان محمد عبده، التي تحمل اسم (الملامح)، بعد فترة من الترويج لها.

أغنية (الملامح) للفنان محمد عبده، من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.

يذكر أن آخر أعمال محمد عبده الغنائية كان قد أطلقها في شهر كانون الثاني/ يناير في مطلع العام الجاري بعنوان (كتير اشتقت) تعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية (الأماكن)، التي حققت نجاحًا كبيرًا وما زالت حاضرة في أذهان جمهوره حتى اليوم.