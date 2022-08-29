منديل محمد عبده للبيع.. ومتابع: "لو بيمسح همومي ما دفعت"

تباع أغرب مقتنيات النجوم بمبالغ خيالية، وقد تتنوع بين فرشاة أسنان، أو منديل ورقي، أو خصلة شعر، وغيرها من الأغراض، التي يتساءل العبض كيف لأحدهم أن يبتاع مثل تلك الأمور بآلاف الدولارات.

منديل محمد عبده للبيع

وكان متجر إلكتروني سعودي قد عرض منديلًا ورقيًا نُسب للفنان السعودي محمد عبده للبيع مقابل 30 ألف ريال، أي ما يعادل الـ8 آلاف دولار أمريكي، يُشار إلى أنه استخدمه في حفله الأخير بمدينة أبها السعودية.

ويظهر في الصورة منديل ورقي أبيض مطوي بطريقة مثالية وكأنه لم يستخدم مسبقًا، وكتب عليه باللون الأسود "منديل محمد عبده".

وانقسمت ردود أفعال المتابعين بين ساخر ومنتقد، فمنهم من رأى أن المبلغ المطلوب على منديل ورقي مبالغ به وإن كان يعود لفنان العرب محمد عبده، فكتبت إحداهن مستهزئة: "انا وش ذنبي اشوف ردك هذا الي بسببه شفت تغريدة البيعة هذي 🙆‍♀️ اقول والله لو بيمسح دموع العمر كله مااخذته".

وتابع آخر: "سبايك والله الناس الي تحتفظ بذي الامور زي الي سرقة العلبة الي شرب منها الكوري وراحت تبيعها ب٢٠٠ واشتروها والله سبايك الناس".

وعلَّقت أخرى: "والله لو بيمسح همومي واحزاني ياخي فانز ابو عبده انهبلوا مو صاحين".

محمد عبده يتعرض لموقف طريف على خشبة المسرح

ومؤخرًا، كان النجم السعودي قد أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا في مدينة الضباب لندن، وقدم عدد كبير من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الكبير بشكل واسع.