بالفيديو: نانسي عجرم و مروان بابلو يطرحان (عيشها بعافية)

طرحت النجمة نانسي عجرم ومغني الراب مروان بابلو ديو جديد يحمل اسم (عيشها بعافية) عبر موقع الفيديوهات (يوتيوب) ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات منى القيعي ومروان بابلو، وتوزيع حسن الشافعي.

وكان الشافعي قد نشر مقطع فيديو من محادثة جمعته بنانسي عجرم ومروان بابلو عبر حسابه الرسمي على موقع (إنستغرام)، يعلن فيها عن التحضير للأغنية.

وحققت الأغنية أكثر من 200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات (يويتوب)، وحازت على تريند رقم 20 على موقع (يوتيوب)، وتعتبر التعاون الأول بين بابلو ونانسي عجرم.

هذا و أحيا كل من مغني الراب مروان بابلو والفنانة نانسي عجرم، بالإضافة للدي جي الأمريكي مارشميللو، حفلا غنائيا أمس في المملكة العربية السعودية.

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