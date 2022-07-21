بالفيديو: نوال الزغبي تطرح كليب أحدث أغنياتها (حفلة)

طرحت الفنانة نوال الزغبي، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم (حفلة) عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع (يوتيوب).

أغنية (حفلة) من كلمات هاني صارو، والحان أحمد زعيم، وتوزيع و ميكس و ماستر عمرو الخضري، والفيديو كليب من اخراج فادي حداد.

كانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة (حفلة) عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) وكتبت قائلة: (انتظروا اغنية حفلة يوم 20/7 الاربعاء).

يذكر أن آخر حفلات النجمة نوال الزغبي كانت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي نشرت منها الفنانة صورة وكتبت عبر حسابها على موقع ( تويتر) قائلة:(ليلة رائعة فى كاليفورنيا).